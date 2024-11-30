Samsunspor'da büyük şansızlık: Aynı maçta iki kez yaşandı!
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'un Bodrum FK'yı 4-0 yendiği maçta Landry Dimata iki kez net pozisyondan yararlanamadı.
Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Bodrum FK'yı farklı mağlup etti.
Thomas Reis'in ekibi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 29 yaptı.
MAÇTA İKİ BENZER POZİSYON
Samsunspor'da Landry Dimata, Bodrum FK karşısında iki kez net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dimatta, sağ kanattan yapılan iki ortadan ilkinde topu dışarıya vurdu, ikincisinde direğe takıldı.
Bu sezon Samsunspor formasıyla 13 maça çıkan Landry Dimata 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Landry Dimata'nın değerlendiremediği pozisyonlar:
?? Landry Dimata, benzer pozisyonlarda iki kez gol şansından yararlanamadı!#SAMvBDR #beINSPORTS pic.twitter.com/q7VrHIMRgG— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 30, 2024
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