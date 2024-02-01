Samsunspor'dan forvete takviye!

Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 22:38
Samsunspor'dan forvete takviye!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde teknik direktör Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve RSC Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Benito Dirk Raman ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

11 MAÇA ÇIKTI

Anderlecht ile bu sezon 11 resmi maça çıkan Benito Dirk Raman bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.


Benito Raman haberleri samsunspor haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 4 eksik!

Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 4 eksik!
İstanbulspor-Samsunspor maçında puanlar paylaşıldı

İstanbulspor-Samsunspor maçında puanlar paylaşıldı
Samsunspor, yükselişe geçti!

Samsunspor, yükselişe geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon