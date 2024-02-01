Samsunspor'dan forvete takviye!
Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman'ı renklerine kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde teknik direktör Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan ve RSC Anderlecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Benito Dirk Raman ile 2,5 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
11 MAÇA ÇIKTI
Anderlecht ile bu sezon 11 resmi maça çıkan Benito Dirk Raman bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.
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