Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 4 eksik!
Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira yer almadı.
Galatasaray'da ayrıca Afrika Kupası'na giden ve henüz dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech de kadroya dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:
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