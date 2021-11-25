Beşiktaş-Ajax karşılaşmasında sakatlanan Montero'dan açıklama

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 10:35
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Ajax ile karşılaştı ve 2-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.</p>

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Ajax ile karşılaştı ve 2-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Beşiktaş’ta, Francisco Montero 78. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Sedye ile kenara gelen Montero’nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.</p>

Beşiktaş’ta, Francisco Montero 78. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Sedye ile kenara gelen Montero’nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ajax forveti Haller’in beline yaptığı müdahale sonrasında sakatlık geçiren İspanyol stoper, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.</p>

Ajax forveti Haller’in beline yaptığı müdahale sonrasında sakatlık geçiren İspanyol stoper, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden genç stoper, “Biz Beşiktaşız ve bu durumuz değiştirmeliyiz. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ederim, daha iyiyim” ifadelerini kullandı.</p>

Kendisine gösterilen desteğe teşekkür eden genç stoper, “Biz Beşiktaşız ve bu durumuz değiştirmeliyiz. Gönderdiğiniz mesajlar için çok teşekkür ederim, daha iyiyim” ifadelerini kullandı.


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