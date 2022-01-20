Samsunspor’un acı günü, 20 Ocak 1989’da ne oldu?

20 Ocak 2022 Perşembe, 11:01

Türkiye Ligi’nin 1988/1989 sezonunun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.



Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler için, meydana gelen üzücü olayın 33. yıl dönümünde kabirleri başında anma düzenlenecek.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde kamyonla çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için 20 Ocak'ta Asri Mezarlık'ta anma töreni gerçekleştirilecek.



Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'da bulunan kabri başında anılacak.



Aynı kazada felç kalan, 2021 yılının ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar ise Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anılacak.

