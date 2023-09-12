Samsunspor'un Umut Meraş ısrarı sürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Beşiktaş forması giyen Umut Meraş ile ilgileniyor.
Yılport Samsunspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
Bein Sports'ta yer alan habere göre, Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a da bonuslarla birlikte 350 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 10'luk pay önerisi getirdi. Siyah beyazlı kulübün, yapılan teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
2021-2022 sezonunda Le Havre'den Beşiktaş'a transfer olan Umut Meraş, siyah beyazlı formayla 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.
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