Samuel Eto'o, hapse girmemek için 3,8 milyon Euro ödeyecek
Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'nın Barcelona takımında forma giydiği dönemde (2004-2009) vergi kaçırma suçundan 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası aldı.
Eski futbolcu Samuel Eto'o'nun vergi kaçırma davası sonuçlandı.
Barcelona 11. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Samuel Eto'o, 2006-2009 yılları arasında dört ayrı suçtan vergi kaçırdığı suçlamalarını kabul etti.
HAPSE GİRMEMEK İÇİN PARA ÖDEYECEK
Mahkeme tarafından 22 ay hapis ve 1,8 milyon Euro para cezası alan Eto'o, cezaevine girmemek için maliyeye toplamda 3,8 milyon Euro ödeyecek.
2015-2018 yılları arasında Antalyaspor'da da forma giyen eski futbolcu, "Ödemeyi yapacağım ama ben sadece babamın bana söylediklerini yaptım" diyerek kendini savundu.
İspanya'da savcılık ilk olarak Eto'o hakkında 10 yıl hapis cezası talep etmiş ancak futbolcunun, yaklaşık 2 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemesinin ardından bunu 22 aya kadar indirmişti.
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