Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye veda!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'ye veda etti.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme için sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.
Bordo-mavililer, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için yapılan paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony" ifadelerini kullandı.
Anthony Nwakaeme de önceki günlerde Trabzonspor'a bir veda mesajı yayımlamıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın...— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 20, 2022
Her şey için teşekkürler Tony. ?? pic.twitter.com/YrWKNRGkzb
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