Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'ye veda!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 22:11

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme için sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Bordo-mavililer, sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için yapılan paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme de önceki günlerde Trabzonspor'a bir veda mesajı yayımlamıştı. Tecrübeli futbolcu, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.