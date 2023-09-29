Samuel Etoo'o'ya şike suçlaması: Soruşturma başlatıldı!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:08

Güncelleme: 29.09.2023 - 17:08

Camfoot'un haberine göre; Samuel Eto'o hakkında şike iddialarıyla nedeniyle Kamerun polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun, Victoria United'a 1. Lig'e çıkma sözü verdiği öne sürüldü.

BAZI MAÇLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Haberde ortaya çıkan bazı kayıtlarda Eto'o'nun 2. Lig'deki bazı maçlara müdahale ettiği iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADILAR

Bu iddiları hem Samuel Eto'o hem de Victoria United Başkanı Valentine Nkwain kesin bir dille yalanladı.

Şu anda 1. Lig'de mücadele eden Victoria Kulübü ve Samuel Eto'o hakkında 'görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk' iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İŞTE ORTAYA ATILAN O İDDİA!

Ortaya atılan kayıtta Eto'o ve Nkwain'in şu konuşmayı yaptığı iddia ediliyor:

Nkwain: "Yapabileceğimiz şeyler var ama çok dikkatli olmalısın kardeşim."

Samuel Eto'o: "Merak etmeyin, size üç puanınızı vereceğiz. Victoria birinci lige çıkmalı. Burası bizim federasyonumuz. Victoria United 1. Lig'e yükselecek."

42 yaşındaki efsane futbolcu, Aralık 2021 yılından beri Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyor. Eto'o bir dönem Süper Lig'de Antalspor forması giymişti.