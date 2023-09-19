San Siro'da gol sesi çıkmadı!

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 21:54
San Siro'da gol sesi çıkmadı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Milan, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçta özellikle Milan rakip kalede etkili oldu ancak maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Milan'da kaleci Mike Maignan, 81. dakikada sakatlandı ve yerini Marco Sportiello'ya bıraktı.

Sandro Tonali (sağda)

İTALYANLAR TONALI'Yİ ALKIŞLADI

Yaz transfer döneminde Milan'dan Newcastle United'a transfer olan Sandro Tonali karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki futbolcu, 72. dakikada oyundan çıkarken İtalyan taraftarlar tarafından alkışlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da gruba birer puanla başladı.

Milan, gruptaki ikinci hafta maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Newcastle United ise sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.


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