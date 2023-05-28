Sandıktan Mauro Icardi'ye oy çıktı!
Galatasaray taraftarı bir seçmen, Mauro Icardi yazdığı kağıda mühür bastığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde tamamlandı.
Galatasaraylı bir taraftar, oy pusulasına Mauro Icardi yazarak kağıda mühür bastığı anları sosyal medyada paylaştı.
Paylaşımı yapan taraftar, diğer kullanıcıların tepkisine maruz kaldı.
Kullanıcılar, taraftara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi.
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