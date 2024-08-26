Galatasaray'dan kaptanlık yanıtı: 'Transfer dönemi bitince...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:19

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:19

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile gündeme gelen kaptanlık konusunda gelen soruya cevap verdi.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

"Sizin için bu konu maçın önüne geçiyor, bizim için değil. Sahaya 11 kaptanla çıkacağız. İki kaptanımız bandı taktı. Başkanımız açıkladı zaten. Kadromuz netleştiğinde kararımızı vereceğiz. Galatasaray'ın her futbolcusu kaptandır. Ben Galatasaray'da 10 seneye yakın oynadım ilk dönemimde, kaptanlık yapamamıştım. Burada çok önemli, özel oyuncuları var. Saha içerisinde liderlik için hepsi hazır olacak. Transfer dönemi bitince karar veririz. Aktif olan kaptanlarımız var zaten. Biz Kerem'in performansından memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardır. Kerem'in oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performansından çok memnunuz. Bu maçta da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak."