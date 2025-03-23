Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!
Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #cihat arslan #Trendyol 1. Lig #Şanlıurfaspor
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı öncesi 'forvet' krizi!
- Almanya'nın konuğu İtalya!
- İspanya'nın konuğu Hollanda!
- Fransa'nın konuğu Hırvatistan!
- Portekiz'in konuğu Danimarka!
- İskoçya'nın konuğu Yunanistan!
- Belçika'nın konuğu Ukrayna!
- Sırbistan'ın konuğu Avusturya!
- Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da 5. sırada!
- Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'ye yönelik soruşturmada karar
- İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu bitti
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- RTÜK'ten televizyonlara gözdağı!
- Ekrem İmamoğlu tutuklandı!
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- Özgür Özel İmamoğlu'nun talebini açıkladı!
- Bakırhan'dan 'kent uzlaşısı' açıklaması