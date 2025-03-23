Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!

Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan dönemi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:47

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #cihat arslan #Trendyol 1. Lig #Şanlıurfaspor

İlgili Haberler

Fatih Karagümrük kendi evinde Şanlıurfaspor'a takıldı!

Fatih Karagümrük kendi evinde Şanlıurfaspor'a takıldı!
Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar'ın görevine son veridi

Şanlıurfaspor'da Karafırtınalar'ın görevine son veridi
Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı

Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler