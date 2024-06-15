Şanlıurfaspor'da Mehmet Giray dönemi başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi.
Şanlıurfaspor'un tesislerinde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve denetleme raporları oy çokluğuyla ibra edildi.
Tek listeyle girilen seçimde oy çokluğuyla başkan seçilen Mehmet Giray Küçük, zorlu süreçte arkadaşlarıyla ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini söyledi.
Seçimde başka adayın çıkmamasının kendilerini mecburen aday olmaya zorladığını aktaran Küçük, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımla konuşarak bu süreci yönetmeye karar verdik. Kulübü daha iyi yönetebilecek bir yönetim olursa bir dakika bile beklemeden kulübün önünü açmaya her zaman hazırız. Bu yarın da olabilir, birkaç gün sonra da olabilir. O yüzden her ne kadar olağan bir kongre olmuş olsa da arkadaşlarımızla 3 yıllığına seçilmiş olsak da bu sürenin bizim için hiçbir anlam ve önemi yoktur. Şanlıurfaspor çok büyük bir camia, çok büyük bir marka. Her ne şekilde olursa olsun bu markanın yaşaması gerekiyor. Bunun kimlerin eliyle olduğunun bir önemi yok. Sonuçta hepimiz Şanlıurfaspor'un başarısı için, daha iyi yerlerde olması için çaba sarfediyoruz. Yönetim olarak hem oluşturduğumuz bütçeyle hem de projelerimizle elimizden geldiği kadar bu süreci götürmeye çalışacağız."
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