Şanlıurfaspor'dan flaş Süper Kupa açıklaması: 'Bize ulaşan son bilgi...'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:34

Güncelleme: 20.03.2024 - 13:34

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için yeni bir açıklama geldi.

MUHTEMEL TARİHİ AÇIKLADI

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da değil 6 Nisan'da oynanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Haşim İzol, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel" ifadelerini kullandı.