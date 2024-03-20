Şanlıurfaspor'dan flaş Süper Kupa açıklaması: 'Bize ulaşan son bilgi...'

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da Başkan Haşim İzol, Süper Kupa maçı için "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:34
Şanlıurfaspor'dan flaş Süper Kupa açıklaması: 'Bize ulaşan son bilgi...'
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için yeni bir açıklama geldi.

MUHTEMEL TARİHİ AÇIKLADI

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da değil 6 Nisan'da oynanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Haşim İzol, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel" ifadelerini kullandı.


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