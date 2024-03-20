Şanlıurfaspor'dan flaş Süper Kupa açıklaması: 'Bize ulaşan son bilgi...'
TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da Başkan Haşim İzol, Süper Kupa maçı için "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması" dedi.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı için yeni bir açıklama geldi.
MUHTEMEL TARİHİ AÇIKLADI
Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Süper Kupa maçının 7 Nisan'da değil 6 Nisan'da oynanmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Radyospor'a konuşan Haşim İzol, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel" ifadelerini kullandı.
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