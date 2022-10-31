Şansal Büyüka'dan yıldız oyuncuya eleştiri: Özgüveni neredeyse iflas etmiş

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:12

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle 3 puanı alarak ayrıldı.

Spor yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin performansını yorumladı. Büyüka, sarı-lacivertli yıldız isim Altay Bayındır hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Büyüka'nın yorumu:

"Fenerbahçe‘de kaç maçtır Szalai çok kötü oynuyor… Ölümcül bir hata yapacağı belliydi… İstanbulspor iki golünde iki ölümcül hata birden yaptı… İkincisine kaleci Altay da ortak oldu… Fenerbahçe seyircisi Altay’la uğraşmayı bırakmalı… Altay’ın özgüveni neredeyse iflas etmiş… Bu tedirginlik İstanbulspor maçında çok açık kendini gösterdi…"

RENNES MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Son haftalarda performansı tartışılan Altay Bayındır, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Rennes maçında ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında taraftarlara sert çıkan Jorge Jesus adeta "Islıklamaya devam ederseniz, ben giderim" mesajı vermişti.

İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı yanına alarak genç eldiven için tribünlerden destek istedi. .