Santa Clara Başkanı İsmail Uzun: 'Fenerbahçe'nin teklifi çok iyi'
Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'nın Türk Başkanı İsmail Uzun, Süper Lig kulübü Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile ilgili kulübün başkanından çarpıcı açıklamalar geldi.
Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ
Brezilyalı oyuncunun temsilcilerinin önceki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yetkililer ile Lincoln transferi için görüştüğü belirtilmişti.
Santa Clara ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan 23 yaşındaki Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezon Santa Clara ile çıktığı 44 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
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