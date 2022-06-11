Santa Clara Başkanı İsmail Uzun: 'Fenerbahçe'nin teklifi çok iyi'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:42

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique ile ilgili kulübün başkanından çarpıcı açıklamalar geldi.

Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ

Brezilyalı oyuncunun temsilcilerinin önceki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yetkililer ile Lincoln transferi için görüştüğü belirtilmişti.

Santa Clara ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan 23 yaşındaki Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezon Santa Clara ile çıktığı 44 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.