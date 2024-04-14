Santos ile yollar ayrılmıştı: Serdar Topraktepe'nin ekibi belli oldu!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:51

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:51

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen teknik direktör Fernando Santos ile üst üste alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.

Siyah beyazlılar sezonun sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe'nin çıkacağını da açıklarken, Topraktepe'nin ekibi de belli oldu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Serdar Topraktepe'nin ekibinde şu isimler yer alacak:

Hakan Çalışkan - Kaleci Antrenörü

Miguel Peiro Montanana - Atletik Performans Antrenörü

Barış Gürol - Atletik Performans Antrenörü