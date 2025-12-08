Santos'u ligde tutan Neymar'dan açıklama: 'Bir görevim daha var'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 18:55:00
Brezilya Ligi ekibi Santos forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Neymar, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Santos forması giyen Neymar, Brezilya temsilcisinde dikkat çeken bir hikayeye imza attı.

Neymar, sakatlığına rağmen son maçlarda sahaya çıktı ve takımı Santos'u kümede tutmayı başardı.

Takımı Santos kötü durumda olduğu için bir süredir ameliyat olmayı reddeden Brezilyalı yıldız, son 3 maçında 5 gol atarak Santos'u küme düşmekten kurtardı.

"BİR GÖREVİM DAHA VAR"

Neymar, yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 10 gün boyunca futbolu unutacağım ve sonra diz ameliyatı olacağım. Doktorlardan, Santos için mücadele etmek adına son üç maçı beklemelerini istedim. Ameliyatımdan sonra bir görevim daha var; Dünya Kupası" dedi.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Santos'ta 30 maçta 11 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

