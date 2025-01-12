Sara sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek... Okan Buruk orta saha için kararını verdi!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle ligdeki Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay'a görev vereceği iddia edildi.
Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirilmişti.
Gabriel Sara'nın 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Okan Buruk, Brezilyalı futbolcunun yerine oynatacağı isme karar verdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de bu akşam Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gabriel Sara'nın yerine Kerem Demirbay'a görev verecek.
Kerem Demirbay bu sezon Süper Lig'de sadece Hatayspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde 332 dakika süre alabilen Kerem Demirbay, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına çıkacağı maç bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
Etiketler: #okan buruk #galatasaray #Kerem Demirbay
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