Şarkıcı Hadise'den Galatasaray paylaşımı

Ünlü şarkıcı Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle büyük bir sevinç yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:29
Şarkıcı Hadise'den Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı şarkıcı Hadise, Nef Stadı'nda takip etti.

Adana Demirspor galibiyetiyle Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri büyük bir sevinç yaşadı.

Ünlü şarkıcının kardeşi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

 


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