Şarkıcı Hadise'den Galatasaray paylaşımı
Ünlü şarkıcı Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle büyük bir sevinç yaşadı.
Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı şarkıcı Hadise, Nef Stadı'nda takip etti.
Adana Demirspor galibiyetiyle Hadise ve Galatasaraylı futbolcuların eşleri büyük bir sevinç yaşadı.
Ünlü şarkıcının kardeşi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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