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Sarri'nin özel isteği: Gedson Fernandes'e İtalyan devi talip oldu!

Sarri'nin özel isteği: Gedson Fernandes'e İtalyan devi talip oldu!

12.06.2025 11:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sarri'nin özel isteği: Gedson Fernandes'e İtalyan devi talip oldu!

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Portekizli orta sahayı çok beğendiği ve takımına istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Gedson Fernandes'in son talibi Lazio oldu. 

TRT Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre; Serie A'nın köklü kulübünün orta saha takviyesi için Gedson'u listenin ilk sırasına eklediğini yazdı.

Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, 26 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi. Haberin detayında, Gedson Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri’nin oyun anlayışına uygun olduğuna vurgu yapıldı.

Portekizli orta sahanın ismi özellikle Rusya'dan Zenit ve İspanyol ekipleri ile anılıyor... Başkan Serdal Adalı ise her defasında Gedson Fernandes’in Benfica’da bulunan yüzde 50’lik hakkını almadan oyuncuyu göndermeyeceğini ifade ediyor.

Bu sezon kariyerinin en golcü dönemini geçiren Portekizli oyuncu, 49 maçta 12 kez fileleri sarstı.

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