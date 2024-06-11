Sarunas Jasikevicius: 'En iyi basketbolumuz değil'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçının ardından açıklama yaptı.
Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:
"Sadece serbest atışlarda sorun yaşamadık. En iyi basketbolumuzu oynayarak başlamadık aslında. Anadolu Efes maçın başında çok daha istekliydi. Biz ise bireysel çözümler üretmeye başladık. Fakat karşılaşmanın sonunda mücadele rakibimizin lehine sonuçlandı."
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