Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Rakibin sertliğine cevap verdik'

30.04.2026 23:28:00
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek" ifadelerini kullandı.

MASİULİS: "BİZDEN DAHA ÇOK MÜCADELE ETTİLER"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Onların 17 hücum ribaundu ve bizim 15 savunma ribaundumuzun olması her şeyi açıklıyor. Bizden daha çok mücadele ettiler. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

