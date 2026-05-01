Sarunas Jasikevicius'tan Zalgiris Kaunas maçı sözleri: 'Bizi farklı bir ortam bekliyor'

1.05.2026 09:42:00
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Zalgiris Kaunas maçının ardından açıklamalarda bulundu.

EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

"BİZİ FARKLI BİR ORTAM BEKLEYECEK"

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama!
Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı cezayı duyurdu. Fenerbahçe Kulübü ise cezaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Mert Hakan Yandaş da cezaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu!
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezasını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti!
Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti.