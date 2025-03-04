Sarunas Jasikevicius'tan galibiyet açıklaması: 'Savunmada çok iyiydik'
THY EuroLeague'in 17. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Paris Basketbol'u 87-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki Paris Basketbol galibiyetini değerlendirdi.
Sarunas Jasikevicius, maçla ilgili, "İlk yarı iyi değildi bizim için. Hep bir adım gerideydik. Savunmada hep yıkıldık. Ne değiştirmeye çalıştıysak hep kaybettik. İkinci yarıda daha iyiydik, daha odaklıydık. 30 hücum ribaundumuz vardı ve savunma açısından da çok iyiydik" dedi.
"MİLANO İÇİN HAZIRLANACAĞIZ"
6 Mart Perşembe günü oynanacak EA7 Emporio Armani Milan maçıyla ilgili konuşan Jasikevicius, "İyi bir dönüş oldu Maccabi mağlubiyetinden sonra. Biraz onlara dinlenmeleri için vakit vereceğiz. Milano için hazırlanacağız" değerlendirmesi yaptı.
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