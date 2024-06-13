Sarunas: 'Kobe Bryant performansı'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Lig'inde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmalarının ardından açıklamalar yaptı.
Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada, "Tüm bu durumlar bazı kahramanlar yaratır. Papagiannis'in bloğu bizi uzatmaya götürdü." dedi.
Nigel ile ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Nigel Hayes-Davis'ten bir Kobe Bryant performansı geldi. O bölüme kadar Nigel Hayes'i oyuna sokmayı başaramamıştım. Kendime bu yüzden kızgınım. Bu, çok farklı bir seri oldu. Beklediğimiz şey buydu. Şampiyon biziz. Mutlu olmamız lazım." diye konuştu.
Spor Haberleri
- Scottie Wilbekin: 'Şimdi derin bir nefes alalım'
- Sarunas: 'Kobe Bryant performansı'
- Tarık Biberovic: 'Şimdi tatil zamanı'
- Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul'da!
- Sertaç Komsuoğlu: 'Final Four için takım kuracağız'
- Melih Mahmutoğlu'ndan flaş Merve Terim göndermesi!
- Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!
- Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı!
- Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik!
- Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
En Çok Okunan Haberler
-
- Meteoroloji uyardı: 6 ile gök gürültülü sağanak geliyor!
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
- O magandalar yakayı ele verdi
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı