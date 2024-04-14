Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:11
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Davide Ballardini'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

MAPEI Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

SASSUOLO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligde oynadığı son maçta Salernitana deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Milan ise kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 3-0 mağlup etmişti. 


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