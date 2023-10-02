Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Sassuolo, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:30
Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SASSUOLO - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Inter'i 2-1 mağlup etmişti.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 0-0 berabere kalmıştı.


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