Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Sassuolo, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında kendi sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
SASSUOLO - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SASSUOLO - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sassuolo, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Inter'i 2-1 mağlup etmişti.
Monza ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 0-0 berabere kalmıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Döve döve alınan karar
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu