Sassuolo - Monza maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:30

İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alessio Dionisi yönetimindeki Sassuolo, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

SASSUOLO - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SASSUOLO - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sassuolo, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Inter'i 2-1 mağlup etmişti.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 0-0 berabere kalmıştı.