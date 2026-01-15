Savcılar harekete geçti: ABD basketbolunda şike operasyonu!

ABD'li savcılar tarafından, Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde bahisçiler ve oyuncuların, "onlarca basketbol maçına şike karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma açıldı.

Pensilvanya Doğu Bölgesi Başsavcılığınca açıklanan iddianamede, "onlarca basketbol maçına şike karıştıranların" NCAA erkekler basketbol maçlarında oyuncularla işbirliği yaparak en az 29 maçın sonucunu "manipüle ettiği" ileri sürüldü.

"ÇETE İLE RÜŞVET KARŞILIĞINDA İŞBİRLİĞİ YAPMAK"

"Rüşvet ve elektronik dolandırıcılık komplosu" kapsamında suçlamaların yer aldığı iddianamede, şikeye karıştığı öne sürülen sporcuların, Tulane, DePaul, Fordham ve St. Louis isimli üniversiteler başta olmak üzere ülke genelindeki pek çok yüksek öğretim kurumunun basketbol takımında forma giydiği savunuldu.

İddianamede adı geçen 20 sanıktan 15'inin, "maçlarda manipülasyon yapmak için bir çete ile rüşvet karşılığında işbirliği yapmakla" suçlandığı, bu kişilerin bazılarının hala, bazılarının ise geçmişte söz konusu üniversite takımlarında oynadığı bilgisi paylaşıldı.

İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık iddianamesinde, söz konusu bahisçilerin, NCAA maçları dışında Çin'deki profesyonel basketbol müsabakalarını da hedef aldıkları belirtildi.

Şüpheliler arasında Kevin Cross, Markeese Hastings, Cedquavious Hunter, Oumar Koureissi, Da'Sean Nelson, Demond Robinson, Camian Shell, Dyquavion Short, Alberto Laureano, Arlando Arnold, Simeon Cottle, Bradley Ezewiro, Shawn Fulcher, Carlos Hart, Jalen Terry ve Airion Simmons gibi eski NCAA oyuncularıyla birlikte antrenörler Jalen Smith ve Roderick Winkle'ın da adı geçiyor.

"MANİPÜLASYONU TESPİT ETMEK İÇİN..."

NCAA Başkanı Charlie Baker yaptığı açıklamada, "Rekabet bütünlüğünü korumak NCAA için son derece önemlidir. Üniversite sporlarında bütünlük sorunlarını ve maç manipülasyonunu tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine minnettarız" ifadelerine yer verdi.