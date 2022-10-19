Schalke 04'te Frank Kramer dönemi sona erdi!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:52

Bundesliga takımlarından Schalke 04, sezon başında milli futbolcu Ozan Kabak'ı istemeyen ve Hoffenheim'e transferine onay veren teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer'in görevinden alındığı ve bugün gerçekleştirilecek antrenmanın yardımcı antrenörler tarafından yönetileceği belirtildi.

"SCHALKE'YE LAYIK DEĞİL"

Schalke 04 Yönetim Kurulu Üyesi Peter Knaebel, özellikle Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'e karşı ortaya konulan oyunun Schalke 04'e layık olmadığını ifade etti.

Bundesliga'da geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puanla 17. sırada bulunan Schalke 04, Almanya Kupası 2. turunda dün deplasmanda Hoffenheim'e 5-1 yenilerek organizasyondan elenmişti.