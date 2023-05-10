Sebahattin Devecioğlu, TFF başkanlığı için aday oldu
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, 22-23 Haziran'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Yıllardır Türk futbolu için çalıştığını belirten Devecioğlu, “Son yıllarda Türk futbolunun yaşadığı problemler hepimizi üzmektedir. Yıllarca, dünya ve Avrupa futbolu ile ilgili araştırmalar ve projelerde yer almakla birlikte, çeşitli futbol kulüplerinde, federasyonlarda ve liglerde çalışmalar yaparak deneyim kazandım. Bu deneyimlerim sayesinde, Türk futbolunun zorluklarını anladım ve bunları aşmak için nasıl bir yol izleyebileceğimizi biliyorum” dedi.
TFF genel kurulu 22-23 Haziran’da yapılacak.
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