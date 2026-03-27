Sebastian Szymanski'nin iki asistiyle Polonya Dünya Kupası play-off finalinde!

27.03.2026 01:00:00
Polonya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde kendi evinde ağırladığı Arnavutluk'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Polonya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya, 2-1 skorla kazanarak play-off finaline adını yazdırdı.

SZYMANSKI'DEN İKİ ASİST

Polonya'ya turu getiren golleri ise; 63. dakikada Robert Lewandowski ile 73. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.

Polonya'nın bulduğu iki golün asistini Sebastian Szymanski yaptı.

Arnavutluk'un tek golü ise; 42. dakikada Arber Hoxha'dan geldi.

PLAY-OFF FİNALİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Polonya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki rakibi İsveç oldu. Bu mücadele 31 Mart Salı günü oynanacak

