Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında kayıp!

27.03.2026 00:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu.

EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'e 82-71 yenildi.

Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.

24. MAĞLUBİYET

Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.

İlgili Konular: #anadolu efes #real madrid #euroleague

İlgili Haberler

Milli güreşçilerden Bulgaristan'da altı madalya! Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın ilk gününde altı madalya elde etti.
Milli takımın Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi belli oldu! Kosova, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan galibiyet açıklaması: 'Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 kazandığı Romanya maçının ardından görüşlerini aktardı.