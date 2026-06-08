Seçim sürecinde duyurmuştu: Aziz Yıldırım'dan teknik ekibe 2 takviye

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. Kongre sonrası sarı-lacivertlilerde gözler teknik direktör konusuna çevrildi.

Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker dün yaptığı açıklamada 4 teknik direktör adayları olduğunu ve bir seçim yapacaklarını bildirmişti.

OĞUZ ÇETİN'DEN AYKUT KOCAMAN CEVABI

En büyük aday Aykut Kocaman olarak konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın 'Futbol aklı' olarak göreve getirdiği Oğuz Çetin, Kocaman sorusuna "Resmileşmemiş bir durumdayız" demişti.

VOLKAN DEMİREL VE DIRK KUYT TEKNİK EKİBE

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu henüz netleşmemiş olsa da Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi teknik ekibe dahil olmayı kabul eden 2 ismi açıklamıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Yıldırım'ın açıkladığı o isimler ise Volkan Demirel ve Dirk Kuyt.

Volkan Demirel'e telefon açtığını belirten Aziz Yıldırım, "'Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum' dedim, 'Tamam' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Başkan, Dirk Kuyt için ise "Kuyt'a da haber gönderdim, o da 'Gelirim' diye bize bilgi verdi" şeklinde konuşmuştu.

“KOCAMAN DIŞINDA KİMSENİN YANINDA OLMAM” DEMİŞTİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Mourinho ile vedalaşıp teknik direktör aradığı dönemde Aykut Kocaman'la ilgili yapığı açıklamada, "Fenerbahçe için en doğru aday Aykut Kocaman. Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam" demişti.