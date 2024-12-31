Seçimlerde oğluna tokat atmıştı: Mete Vardar'dan özür açıklaması!
Beşiktaş Kulübü'nün başkanlık seçimlerinde Mete Vardar'ın oğlu Sinan Vardar'a tokat atması tepki çekmişti. Vardar yaşananlar için özür diledi.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın galibiyetiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine, siyah-beyazlıların eski yöneticisi Mete Vardar'ın oğluna attığı tokat damga vurmuştu.
Mete Vardar, oğlu Sinan Vardar'a attığı tokat için özür dilediği bir açıklamada bulundu.
Vardar'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"29 Aralık 2024 tarihli, Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, oğlum Ege Sinan Vardar'a karşı takındığım, kendim ve değerlerimle örtüşmeyen tavır sebebiyle, başta oğlum Ege Sinan Vardar olmak üzere tüm kamuoyundan içtenlikle özür dilemek istiyorum.
Gönülden bağlı olduğum Beşiktaş JK'da, yıllarca görev alırken yaşadığım stres ve baskılar, sağduyumu kaybetmeme ve en değerli varlıklarımdan biri olan oğluma karşı yanlış bir tutum sergilememe sebep olmuştur. Hiçbir bahaneinin, aile içindeki sevgi ve saygıyı zedelemeye hakkı olmadığını, yaptığım hatanın farkına vararak derin bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Bu tavrım, tüm geçmiş birikimime, Beşiktaş'a ve hayatımın anlamı olan aileme ters düşen bir davranış olmuştur.
Bu tarih itibarıyla, Beşiktaş'a olan sonsuz sevgim ve bağlılığım devam etmekle birlikte; kulübün iç siyasetinden uzak, sade bir taraftar olarak yaşamımı sürdürmeyi hedefliyorum. Kulübün başarıları ve geleceği her zaman gönlümde yer bulacak; ancak bundan sonra tüm enerjimi, zamanımı çocuklarıma ve sevdiklerime ayıracağım.
Hatalar, insanın en değerli öğretmenleridir. Özür dilemek, sadece bir hatanın kabulü değil; aynı zamanda bu hatadan ders alıp, sorumluluklarımızı yerine getirme iradesinin bir göstergesidir. Bu duyuru ile kamuoyuna ve tüm sevenlerime olan bağlılığımı bir kez daha en içten şekilde ifade ediyor; yanlış bir tavır sergilemiş olmanın verdiği üzüntüyle, özürlerimi kabul etmenizi diliyorum."
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