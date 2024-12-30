Beşiktaş, Saben Lee'ye engel olamadı; Manisa Basket kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Manisa Basket'e 94-88 mağlup oldu.
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Manisa Basket ile karşılaştı.
Manisa Basket, sahadan 94-88 ile garip ayrıldı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş
Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8
1. Periyot: 21-24
Devre: 49-42
3. Periyot: 69-65
5 faulle çıkanlar: 33.27 Kerem Kuthan Konan, 37.08 Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş Fibabanka)
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