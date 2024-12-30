Beşiktaş, Saben Lee'ye engel olamadı; Manisa Basket kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Manisa Basket'e 94-88 mağlup oldu.

Beşiktaş, Saben Lee'ye engel olamadı; Manisa Basket kazandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:35

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Manisa Basket ile karşılaştı. 

Manisa Basket, sahadan 94-88 ile garip ayrıldı. 

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş

Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8

1. Periyot: 21-24

Devre: 49-42

3. Periyot: 69-65

5 faulle çıkanlar: 33.27 Kerem Kuthan Konan, 37.08 Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş Fibabanka)


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #manisa basket #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!

Adı Suudi Arabistan ekibiyle anılıyordu: Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin bonservisi belli oldu!
Belçika ekibi devreye girdi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Belçika ekibi devreye girdi: Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama: 'Beşiktaş sağlam ellerde'

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'dan ilk açıklama: 'Beşiktaş sağlam ellerde'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler