Selçuk İnan'dan Galatasaray itirafı: Fatih Terim buna izin vermezdi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:33

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 09:33

Galatasaray'ın efsanelerinden Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan İnan, Socrates YouTube kanalına konuştu.

"BUNA İZİN VERMEZDİ"

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük zamanındaki yeniden yapılanmayla ilgili gelen soruya Selçuk İnan, " Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi" cevabını verdi.

Sarı-kırmızılıların o dönemde yaşadıklarını anlatan Selçuk İnan, "Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPABİLECEK TEK BİRİ VARDI, FATİH TERİM'Dİ"

Yeniden yapılanma konusunda Fatih Terim'in emin olduğunu belirten Selçuk İnan, "Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. 'Hocam emin miyiz?' diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK İYİ BİR TEKLİFİ VARDI"

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını açıklayan Selçuk İnan, "O sene Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu. Çünkü hakikaten iyi katkılar vermiştim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir teklifi vardı. Trabzonspor'dayken kötü olaylar yaşanmıştı. Ama kötü olaylar başlamadan önce Fenerbahçe ilgileniyordu. Hayaldi benim için, aşktı Galatasaray" diye konuştu.

"TRABZONSPOR BAŞKANI, AZİZ YILDIRIM'I ARADI"

Manisaspor'dan Trabzonspor'a transfer sürecini anlatan Selçuk İnan, "Alex, ben Manisaspor'da oynarken 'en beğendiğim oyuncu Selçuk İnan' demişti. Zico beni çok istiyordu o dönem. Fenerbahçe aldı beni önce. Ben Trabzonspor'a gitmeden önce Fenerbahçe kulüple anlaştı. Ersun hoca bu işi bozmak için çok uğraştı. Fenerbahçe beni bonservisimle aldı Manisaspor'dan. Ersun hoca beni aradı 'ne olursa olsun benim takımıma geleceksin' dedi. 'Hocam siz çok istiyorsanız sizin takımınızda oynamaktan gurur duyarım' dedim. Trabzonspor Başkanı, Aziz Yıldırım'ı aradı ve beni Trabzonspor'a verdiler" ifadelerini kullandı.