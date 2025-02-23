Selçuk İnan'dan mağlubiyet açıklaması: '3 olmasına rağmen...'

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Selçuk İnan'dan mağlubiyet açıklaması: '3 olmasına rağmen...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:08

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-2 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Duran toplara çok fazla çalıştıklarını söyleyen İnan, "İlk 15 dakika çok iyi başladık oyuna. Bir şeyi bazen çok düşündüğünüzde başınıza geliyor. Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük" dedi.

"OYUNCULARIMIZ PES ETMEDİ"

Takımın reaksiyonundan memnun olduğunu ifade eden genç teknik direktör, "Oyuncularımız pes etmedi. 3 olmasına rağmen maçtan kopmadık. Beraberliği hatta galibiyeti yakalayacak pozisyonları bulmak bizim için değerli. Değerlendirememek tabii ki ayrı bir konu, orada da bir eksikliğimiz var. Takımın maçı istemesi, bırakmaması benim için değerli olan taraftı" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #selçuk inan #trabzonspor #gaziantep fk

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