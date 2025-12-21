Semih Kılıçsoy, İtalya'da siftah yaptı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 16:34:00
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, takımının 2. golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cagliari, sahasında Pisa'yı konuk etti. Unipol Domus'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 45. dakikada penaltı noktasında Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo kaydetti.

İTALYA'DA SİFTAH YAPTI

Bu sezon Cagliari ile ilk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih, İtalyan ekibiyle ilk golünü de bu maçta kaydetti. Semih, 82. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, 15 puanla 15. sırada yer aldı. Pisa ise 11 puanla 19. sırada haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Cagliari, Torino'ya konuk olacak. Pisa, Juventus'u konuk edecek.

 

