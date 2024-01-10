Semih Kılıçsoy: 'Kendime idol olarak gördüğüm...'

Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:21

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:22

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadele sonrası Beşiktaş oyuncuları Semih Kılıçsoy, Milot Rashica maçı değerlendirdi.

'DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIM'

Karşılaşma sonunda konuşan Semih Kılçsoy, "Buraya kazanmaya geldik. Çok şükür kazandık. Golle ve asistle katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Oynadıkça form tutuyorum. İnşallah daha çok çalışacağım. Daha iyi olmak zorundayım. Kendime idol olarak gördüğüm isim Agüero" dedi.

'BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ'

Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendiren Milot Rashica,"Burada oynamak kolay değildi. Fırsatları bulduk ve değerlendirdik. Bizim için taze bir başlangıç oldu. Zaman zaman uzaktan vuruşları deniyorum. Bugün takım olarak hücumda da iyi iş yaptık" açıklamasında bulundu.