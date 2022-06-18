Semih Saygıner'den 3 bantta bronz madalya

Milli sporcu Semih Saygıner, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 21:28
Semih Saygıner'den 3 bantta bronz madalya
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Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.

Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı


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