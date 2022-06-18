Semih Saygıner'den 3 bantta bronz madalya
Milli sporcu Semih Saygıner, Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Ferdi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Saygıner, üçüncü oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Semih Saygıner, yarı finalde ev sahibi ülkeden Dick Jaspers ile karşılaştı.
Hollandalı rakibine 50-33 mağlup olan Saygıner, bronz madalya kazandı
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