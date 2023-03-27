Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e övgü: Benden sonra o konuşuluyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:04

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 18:02

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, Radyo Gol'e konuştu. Şentürk, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında flaş ifadeler kullandı.

Semih Şentürk

"ARDA GÜLER, BELLİ EDİYORDU"

Fenerbahçe U16 Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Semih Şentürk, "Genç golcüleri mi yetiştiriyorsun?" sorusuna "2-3 tane var. Son maçta Bora çıktı. Güzel çocuklar geliyor. Tek temennim onlara süre verilmesi. Benden sonra bir tek Arda konuşuluyor. Arda Güler'le 6 ay çalışma fırsatım oldu. Yardımcı antrenördüm. Zaten belli ediyordu. Sadece üstüne fiziki gelişmesini koymasını söylüyordum. Koyarsa Avrupa'ya çok büyük transfer yapabilir. Şımaracak bir çocuk değil. Onu gözlemledim. Çevresindeki insanlar önemli ama çok da güzel annesi babası var. Onu iyi yönlendiriyorlar. Daha fazla süre alırsa daha güzel şeyler yapacağına şüphem yok" yanıtını verdi.