Eski Fenerbahçeliden Arda Güler'e övgü: Benden sonra o konuşuluyor
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve şimdilerde altyapı sorumlusu olan Semih Şentürk, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk, Radyo Gol'e konuştu. Şentürk, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında flaş ifadeler kullandı.
Semih Şentürk
"ARDA GÜLER, BELLİ EDİYORDU"
Fenerbahçe U16 Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Semih Şentürk, "Genç golcüleri mi yetiştiriyorsun?" sorusuna "2-3 tane var. Son maçta Bora çıktı. Güzel çocuklar geliyor. Tek temennim onlara süre verilmesi. Benden sonra bir tek Arda konuşuluyor. Arda Güler'le 6 ay çalışma fırsatım oldu. Yardımcı antrenördüm. Zaten belli ediyordu. Sadece üstüne fiziki gelişmesini koymasını söylüyordum. Koyarsa Avrupa'ya çok büyük transfer yapabilir. Şımaracak bir çocuk değil. Onu gözlemledim. Çevresindeki insanlar önemli ama çok da güzel annesi babası var. Onu iyi yönlendiriyorlar. Daha fazla süre alırsa daha güzel şeyler yapacağına şüphem yok" yanıtını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!