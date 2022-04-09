Semt derbisinde kazanan Karagümrük! Fatih Karagümrük 3-2 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Haliç Derbisi'nde VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Adnan, 38. dakikada Pesic ve 72. dakikada Bistrovic kaydetti.
Kasımpaşa'nın golleri ise 67. dakikada Tarkan ve 82. dakikada Muleka'dan geldi.
Karagümrük bu skorla ligde puanını 46'ya yükseltirken Kasımpaşa 41 puanda kaldı.
Video Haberler
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
- 'Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış'
- Denizli'de kaza: Yurt müdürü ile aşçı öldü
- Pazarda 'pahalı karpuz' dehşeti
- Fenerbahçe'deki seçimde korkutan anlar
- Karabük'te heyelan: Yol çöktü, 2 binada hasar var
- Virajı alamayan beton mikseri yola devrildi
- Geri adım attı: 'Biz başkaları değiliz'
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- 'Kim yoksulluk yok diyorsa akşam pazarına gitsin'
- Haliç derbisinde kazanan Karagümrük!
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- İran'da 'nükleer' açıklaması: Araştırmalar hızlandı
- CHP'den Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki
- Netflix'e rakip geliyor: İki yayın devi bir araya geldi
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Meteoroloji'den fırtına uyarısı
- Tekirdağ’da 'indirim izdihamı'