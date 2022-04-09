Semt derbisinde kazanan Karagümrük! Fatih Karagümrük 3-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:44
Semt derbisinde kazanan Karagümrük! Fatih Karagümrük 3-2 Kasımpaşa
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Haliç Derbisi'nde VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Adnan, 38. dakikada Pesic ve 72. dakikada Bistrovic kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 67. dakikada Tarkan ve 82. dakikada Muleka'dan geldi.

Karagümrük bu skorla ligde puanını 46'ya yükseltirken Kasımpaşa 41 puanda kaldı.


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