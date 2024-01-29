Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Senegal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:46
Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor.

Aliou Cissé yönetimindeki Senegal, son 16 turunda Jean-Louis Gasset'nin ekibi Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.

SENEGAL - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

SENEGAL - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Senegal, son maçta Gine'yi 2-0 mağlup etmişti.

Fildişi Sahili ise Ekvator Ginesi'ne 4-0 mağlup olmuştu.


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