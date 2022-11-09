Senegalli yıldız Sadio Mane Dünya Kupası'nı kaçıracak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:10
Senegalli yıldız Sadio Mane Dünya Kupası'nı kaçıracak
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2022 Katar Dünya Kupası, bir yıldız isimden daha mahrum kalacak.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Senegal'in yıldız oyuncusu Sadio Mane, Dünya Kupası'nda takımınının yanında olamayacak.

LIVERPOOL'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Kulübü Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. Tedavisinin birkaç hafta sürmesi planlanan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 21 maçta 11 gol 4 asistlik performans gösterdi.


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