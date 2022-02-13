Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun düzenlediği Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda ilk günün yarışmaları tamamlandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 00:00
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı
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Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 7 kategoride 12 kulüp ve 222 sporcu katıldı.

Senkronize buz pateni alanında Kovid-19 nedeniyle 2 yılın ardından yapılan ilk Türkiye Şampiyonası'nın birinci gününde juvenile, basic novice, karışık yaş 1, karışık yaş 2 ve karışık yaş 3 kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Şampiyona, yarın gençler ve büyükler kategorisindeki serbest programların ardından sona erecek.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren kulüpler şunlar:

Juvenile

1- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (17.63)

2- Senkron Spor Kulübü (15.18)

3- Metropol Buz Sporları (9.77)

Basic Novice

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.51)

Karışık Yaş I

1- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulubü (14.13)

Karışık Yaş 2

1- Orion Buz Sporları Kulübü (44.31)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (43.74)

Karışık Yaş 3

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (30.82)

2- Senkron Spor Kulübü (23.60)

3- Elite Buz Sporları Kulübü (22.05)


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