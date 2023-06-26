Şenol Güneş 5 transfer istiyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden 5 transfer istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:24
Şenol Güneş 5 transfer istiyor!
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Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturacak.

Siyah beyazlılar yeni sezonda yapılması gereken transfer çalışmaları için scout ekibinin ve futbol direktörü Ceyhun Kazancı'nın hazırladığı yeni transfer listesini tek tek analiz ederek fikir alışverişinde bulunacak.

RAPOR HAZIRLANDI

Tavan ve taban fiyat konusunda titiz çalıştıklarını belirten futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda karar alacaklarını belirtti.

Şenol Güneş, 5 ayrı pozisyona oyuncu gerektiğinin altını çizerken kapsamlı bir rapor hazırlamıştı.

Hürriyet'in haberine göre, bu rapor doğrultusunda çalışan yönetim 9 kişilik Transfer listesini hazırladı ve kararı Güneş'in isteğine bıraktı. Tecrübeli teknik adam, takımdan ayrılacağını ifade eden Saiss'in yerine önceliğin stoper olduğunu vurgularken sezon başı kampına defans oyuncusunun yetiştirilmesini istedi.


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