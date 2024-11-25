Şenol Güneş adım adım rekora koşuyor: Samet Aybaba'yı geride bıraktı...

Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:41

Güncelleme: 25.11.2024 - 20:41

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik direktör, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

"HEDEFİMİZ FUTBOL OYNAMAK"

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik direktör oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum" ifadelerini kullandı.