Şenol Güneş adım adım rekora koşuyor: Samet Aybaba'yı geride bıraktı...

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde önemli bir başarının da altına imza atıyor.

Şenol Güneş adım adım rekora koşuyor: Samet Aybaba'yı geride bıraktı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 20:41

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş önemli bir başarıya imza attı.

Deneyimli teknik direktör, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör konumundaki Samet Aybaba'yı yakaladı.

"HEDEFİMİZ FUTBOL OYNAMAK"

"Bu maçla birlikte Süper Lig'de 621 maçla en çok karşılaşmaya çıkan ikinci teknik direktör oluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #şenol güneş #trabzonspor #Samet Aybaba #rıza çalımbay

İlgili Haberler

CANLI YAYIN: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 13. hafta

CANLI YAYIN: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 13. hafta
Adana Demirspor maçı öncesi... Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Adana Demirspor maçı öncesi... Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık!

Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da ayrılık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler