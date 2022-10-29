Şenol Güneş Beşiktaş'ta 'dalya' diyecek
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemine 'dalya' diyerek başlayacak.
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşılaşması Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.
GÜNEŞ, 200. MAÇINA ÇIKACAK
Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.
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